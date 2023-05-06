В Нижегородской области ввели план «Перехват» после взрыва машины Прилепина

В Нижегородской области ввели план «Перехват» после взрыва машины писателя Прилепина

В Нижегородской области ввели план «Перехват» после взрыва машины писателя и члена партии «Справедливая Россия» Захара Прилепина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Полицейские проверяют выезжающих из города Бор после взрыва автомобиля Прилепина. Сотрудники правоохранительных органов досматривают багажники всех проезжающих транспортных средств. Кроме того, на место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного комитета (СК).

Ответственность за взрыв на себя взяла террористическая организация из Украины «Атеш». Отмечается, что группировка давно «охотилась» на писателя: члены организации хотели его ликвидировать с начала года.

Ранее сообщалось о взрыве автомобиля Audi Q7, в котором находились Прилепин и его дочь. Ее высадили из автомобиля, при взрыве девочка не пострадала. При этом погиб личный охранник писателя.

По предварительной информации Telegram-канала Baza, взрывное устройство было установлено под днищем машины. Прилепин в момент происшествия находился на заднем сиденье автомобиля.

В январе стало известно, что Захар Прилепин отправился добровольцем на спецоперацию. Он заключил договор с Росгвардией, так как ранее проходил службу в ОМОН — с 1994 по 1999 годы. В составе ОМОН, как утверждалось, он дважды участвовал в первой и второй чеченских кампаниях. Первая книга писателя «Патологии» посвящена этим конфликтам. Захар Прилепин имеет воинское звание майора ВС ДНР. Помимо этого, с 2017 по 2018 годы он исполнял обязанности заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом.

