Названы ответственные за подрыв машины Захара Прилепина

SHOT: ответственность за подрыв машины Захара Прилепина взяла организация «Атеш»

За подрыв автомобиля писателя и члена партии «Справедливая Россия» Захара Прилепина ответственность на себя взяла «Атеш» — террористическая организация из Украины. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, «Атеш» давно «охотилась» на писателя. Утверждается, что члены организации хотели его ликвидировать с начала года.

На данный момент также известно, что в Нижегородской области ввели план «Перехват». Полицейские проверяют выезжающих из города Бор после взрыва автомобиля писателя и члена партии «Справедливая Россия». Помимо этого, правоохранительные органы досматривают багажники всех проезжающих транспортных средств.

О подрыве автомобиля, в котором ехал Захар Прилепин, стало известно 6 мая. По предварительной информации, взрывное устройство было установлено под днищем машины. Прилепин в момент происшествия находился на заднем сиденье.

Telegram-канал WarGonzo также сообщал, что в машине с Прилепиным ехала его дочь. Ее высадили из автомобиля, при взрыве девочка не пострадала. При этом погиб личный охранник писателя. Медики также рассказали, что Захар Прилепин пришел в сознание, его госпитализировали с ранением ног.