Опубликовано видео допроса подозреваемого в подрыве машины Прилепина

СК опубликовал видео допроса признавшего вину подозреваемого в подрыве машины Прилепина

Появилось видео допроса ранее задержанного подозреваемого в подрыве машины политика и писателя Захара Прилепина. Запись опубликовал Telegram-канал Следственного комитета (СК) России.

Мужчина рассказал, что является уроженцем украинского города Дружковка и в 2018 году был завербован украинскими спецслужбами. Он признался, что в 2022 году заехал на территорию России с целью ликвидации Прилепина. «Способ убийства — дистанционный взрыв двух противотанковых мин», — сказал он. Задержанный добавил, что сожалеет о содеянном.

Ранее подозреваемый признал вину и раскрыл детали преступления. Он рассказал, что заложил взрывное устройство на дороге по пути следования автомобиля Прилепина, а затем дистанционно привел его в действие. После этого он скрылся с места происшествия, а позже был задержан сотрудниками правоохранительных органов в другом населенном пункте.

Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором находились Прилепин и его 27-летний водитель Александр Шубин, произошел 6 мая в Нижегородской области. В результате случившегося Шубин скончался, а писатель получил многочисленные травмы.

Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация из Украины «Атеш».