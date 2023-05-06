Задержанный по подозрению в подрыве машины Прилепина признал вину

«112»: задержанный по делу о подрыве авто Прилепина признал вину и рассказал о вербовке

Подозреваемый в подрыве автомобиля политика и писателя Захара Прилепина, ранее задержанный сотрудниками правоохранительных органов, дал признательные показания. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По словам задержанного мужчины, он был завербован одной из украинских спецслужб несколько лет назад и передавал нужную информацию в обмен на денежное вознаграждение. Он рассказал, что последним заданием стало получение российского паспорта и переезд, а следующим шагом должна была стать ликвидация Прилепина.

Последние несколько дней мужчина следил за писателем и закопал по маршруту Прилепина к дому противотанковые мины. На одну из этих мин 6 мая наехал автомобиль писателя.

Ранее сообщалось, что подозреваемым в подрыве оказался уроженец Украины, ранее судимый за разбой у себя на родине. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах рассказал, что за день до случившегося мужчину заметили вблизи дома родственников Прилепина — он прятался и наблюдал за писателем.

Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором находились Прилепин и его 27-летний водитель Александр Шубин, произошел 6 мая в Нижегородской области. В результате случившегося Шубин скончался, а писатель получил многочисленные травмы.

Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация из Украины «Атеш».