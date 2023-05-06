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17:33, 6 мая 2023Россия

Появились подробности о задержанном по подозрению в подрыве машины Прилепина

Задержанный по подозрению в подрыве машины Прилепина оказался уроженцем Украины

Фото: Vadim Kulikov / Shutterstock / Fotodom

Задержанный по подозрению в подрыве машины российского писателя и члена партии «Справедливая Россия» Захара Прилепина оказался уроженцем Украины, ранее судимым за разбой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Предварительно, задержанный — уроженец Украины 1993 года рождения. На родине он был судим по части 2 статьи 187 Уголовного кодекса ("Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц")», — объяснил собеседник агентства.

Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором находился Прилепин и его водитель Александр Шубин, произошел 6 мая около деревни Пионерское, расположенной примерно в 30 километрах от города Бор Нижегородской области. По предварительным данным, взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля. В результате случившегося 27-летний Шубин скончался, а Прилепин получил ранения обеих ног, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация из Украины «Атеш». Подозреваемого в подрыве машины задержали.

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Варвара Родикова
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