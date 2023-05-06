Стал известен военный статус водителя Прилепина

Погибший водитель Прилепина Шубин был сотрудником батальона «Оплот» Росгвардии

Погибший водитель взорвавшегося 6 мая автомобиля писателя Захара Прилепина Александр Шубин был сотрудником батальона «Оплот» Росгвардии с позывным Злой. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба писателя.

Шубин родился 15 января 1996 года в Луганске. В 2014 году с началом военных действий на Донбассе он ушел в ополчение, не окончив учебу. Тогда Александр попал в батальон «Заря», а аттестат об окончании школы получил по почте. Он служил в разведке, потом попал в знаменитую для Луганска роту «Мангуст». Из этой роты в конце 2016 года перешел в батальон Захара Прилепина, который размещался в Донецке.

Во время службы в батальоне попал в личную охрану Прилепина и впоследствии уехал вместе с ним, выполняя функцию охранника и водителя. После февраля 2022 года Шубин отправился с Прилепиным в зону СВО, «оставаясь товарищем и личным охранником».

Александру Шубину было 27 лет. «Все знакомые характеризуют его как веселого, жизнерадостного и всегда позитивного человека. У него осталась девушка. Александр сделал ей предложение», — сказано в сообщении пресс-службы.

Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором находился Прилепин и Шубин, произошел 6 мая около деревни Пионерское, расположенной примерно в 50 километрах от города Бор Нижегородской области. По предварительным данным, взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля. По некоторым данным, писатель получил ранения обеих ног, сейчас его жизни ничего не угрожает. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт. Подозреваемый в подрыве машины писателя был задержан.