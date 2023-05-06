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17:57, 6 мая 2023Россия

Стали известны новые подробности о состоянии Прилепина

РЕН ТВ: пострадавшего в результате подрыва автомобиля Прилепина оперируют

Фото: П/с ГУ МВД РФ по Нижегородской области / ТАСС

Пострадавшего в результате подрыва автомобиля российского писателя и члена партии «Справедливая Россия» Захара Прилепина оперируют врачи нижегородской больницы имени Семашко. Новые подробности о состоянии пострадавшего РЕН ТВ сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По утверждению собеседника телеканала, у Прилепина диагностировали многочисленные ушибы и переломы, контузию обоих легких, тяжелую сочетанную травму, а также минно-взрывное ранение.

Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором находились Прилепин и его водитель Александр Шубин, произошел 6 мая около деревни Пионерское, расположенной примерно в 30 километрах от города Бор Нижегородской области. По предварительным данным, взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля. В результате случившегося 27-летний Шубин скончался, а Прилепин получил многочисленные травмы — в том числе переломы обеих ног.

Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация из Украины «Атеш».

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Варвара Родикова
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