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19:24, 6 мая 2023Силовые структуры

Подозреваемый в покушении на Прилепина раскрыл детали подрыва автомобиля

Подозреваемый в покушении на Прилепина заявил о дистанционном управлении бомбой

Фото: ТАСС

Задержанный по подозрению в покушении на российского писателя и члена партии «Справедливая Россия» Захара Прилепина завил, что дистанционно активировал бомбу. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР) в Telegram.

В ходе допроса мужчина дал признательные показания и раскрыл детали преступления. Он рассказал, что заложил взрывное устройство на дороге по пути следования автомобиля Прилепина, а затем дистанционно привел его в действие. После этого он скрылся с места происшествия, а позже был задержан сотрудниками правоохранительных органов в другом населенном пункте.

По утверждению подозреваемого, он был завербован украинскими спецслужбами несколько лет назад. По данным Telegram-канала «112», последним заданием мужчины стало получение российского паспорта и переезд, а следующим шагом должна была стать ликвидация Прилепина. Известно, что подозреваемый — уроженец Украины, который ранее был судим за разбой у себя на родине.

Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором находились Прилепин и его 27-летний водитель Александр Шубин, произошел 6 мая около деревни Пионерское, расположенной примерно в 30 километрах от города Бор Нижегородской области. В результате случившегося Шубин скончался, а Прилепи получил многочисленные травмы — в том числе переломы обеих ног.

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Варвара Родикова
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