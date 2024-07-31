Дело обвиняемого в покушении на Захара Прилепина гражданина Украины передано в суд

Дело украинца, обвиняемого в покушении на Захара Прилепина, передано в суд

Уголовное дело в отношении гражданина Украины Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина, передано в суд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию от официального представителя Генеральной прокуратуры России Андрея Иванова.

По его словам, в Генпрокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Пермякова. Все материалы переданы во 2-1 Западный окружной военный суд.

По данным следствия, в июле 2022 года сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) привлекли фигуранта к совершению теракта в отношении Прилепина за вознаграждение в размере 145 тысяч рублей.

Взрыв машины Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин, произошел 6 мая 2023 года около деревни Пионерское в Нижегородской области. В результате случившегося писатель был тяжело ранен. Пермякова задержали в тот же день. Он рассказал, что заложил взрывное устройство на дороге по пути следования автомобиля Прилепина, а затем дистанционно привел его в действие.