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13:33, 6 мая 2023Силовые структуры

СКР возбудил дело после взрыва машины с Прилепиным

СКР возбудил уголовное дело после взрыва машины с писателем Прилепиным

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту подрыва автомобиля, на котором передвигался писатель Захар Прилепин. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина на место происшествия в Нижегородскую область направлены следователи-криминалисты и сотрудники судебно-экспертного центра.

Ранее в Нижегородской области ввели план «Перехват» после взрыва машины писателя. Полицейские проверяют выезжающих из города Бор, досматривают багажники всех проезжающих транспортных средств.

6 мая автомобиль Audi Q7, в котором находились Прилепин и его дочь, взорвался. При взрыве девочка не пострадала, однако погиб личный охранник писателя. Ответственность за взрыв на себя взяла террористическая организация из Украины «Атеш». Отмечается, что группировка давно «охотилась» на писателя: члены организации хотели его ликвидировать с начала года.

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Варвара Кошечкина
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