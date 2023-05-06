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18:58, 6 мая 2023Силовые структуры

Отличившихся при раскрытии дела о подрыве авто Прилепина полицейских наградят

Колокольцев решил наградить полицейских, отличившихся при раскрытии подрыва авто Прилепина

Фото: ТАСС

Глава МВД Владимир Колокольцев решил представить к награде полицейских, отличившихся при раскрытии подрыва автомобиля политика и писателя Захара Прилепина. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает РИА Новости.

Она рассказала, что речь идет о трех полицейских из Нижегородской области, а именно подполковнике Екатерине Сиротиной, майоре Александре Соколове и лейтенанте Дмитрии Воеводине. Волк уточнила, что эти сотрудники правоохранительных органов обнаружили у лесного массива и задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в причастности к подрыву автомобиля писателя.

«Приказ о награждении отличившихся сотрудников ведомственными наградами будет подписан министром внутренних дел РФ в ближайшее время», — отметила официальный представитель МВД.

В подрыве автомобиля подозревают мужчину, которого задержали у лесного массива в ходе плана «Перехват» в Нижегородской области. Подозреваемым в подрыве оказался уроженец Украины, ранее судимый за разбой у себя на родине. Он уже признал вину и рассказал о вербовке одной из украинских спецслужб.

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах рассказал, что за день до случившегося мужчину заметили вблизи дома родственников Прилепина — он прятался и наблюдал за писателем.

Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором находились Прилепин и его 27-летний водитель Александр Шубин, произошел 6 мая в Нижегородской области. В результате случившегося Шубин скончался, а писатель получил многочисленные травмы.

Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация из Украины «Атеш».

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Варвара Кошечкина
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