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15:32, 6 мая 2023Силовые структуры

В МВД рассказали о задержанном по подозрению в подрыве машины Прилепина

МВД России: подозреваемый к подрыву автомобиля Прилепина был ранее судим

Фото: antoniodiaz / Shutterstock / Fotodom

Задержанный мужчина, который подозревается в подрыве автомобиля политика и писателя Захара Прилепина, ранее был судим. Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел (МВД) России, передает РИА Новости.

Отмечается, что трое участковых задержали подозреваемого у лесного массива в ходе плана «Перехват», который ранее был введен в Нижегородской области. В ведомстве уточнили, что задержанным является мужчина 1993 года рождения. «Розыск возможных соучастников продолжается», — добавили в МВД.

Взрыв машины Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское, расположенной примерно в 30 километрах от города Бор. По предварительной информации, взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля. После случившегося писателя госпитализировали в тяжелом состоянии — по некоторым данным, у него сломаны обе ноги, однако он уже находится в сознании.

Позже сообщалось, что полиция задержала мужчину, который может быть причастен к подрыву машины Прилепина в Нижегородской области.

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Варвара Кошечкина
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