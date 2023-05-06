Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:44, 6 мая 2023Силовые структуры

Раскрыт военный статус Прилепина

Прилепин является действующим офицером Росгвардии, на выходные отправился домой к семье
Начало событий в новости В МВД рассказали о задержанном по подозрению в подрыве машины Прилепина

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Писатель Захар Прилепин является действующим офицером Росгвардии, служит по контракту. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в партии «Справедливая Россия — За правду».

По его словам, Прилепин на выходные отправился домой к семье.

По подозрению в причастности к подрыву машины писателя задержан ранее судимый мужчина 1993 года рождения. Также полиция ведет поиск его сообщников. На территории Нижегородской области введен план «Перехват».

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о теракте в связи с подрывом автомобиля Прилепина. По данным следствия, детонация взрывного устройства в машине Audi Q7, в котором находился писатель, произошла около 11 часов (мск) 6 мая в одном из населенных пунктов Борского района Нижегородской области. Прилепин получил ранение и был доставлен в больницу, водитель машины погиб.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, задержанный незнаком местным жителям. Его видели несколько раз, когда он прятался вблизи дома родственников Прилепина и наблюдал за ним.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Бойцы «Вагнера» начали штурм последнего мощного укрепрайона ВСУ в Артемовске
В российском городе рухнула карусель с детьми
Российские танкисты начали использовать динамический «скворечник» для танков
Украине предрекли лишение помощи Запада в случае провала контрнаступления
Стало известно о службе погибшего водителя Прилепина в луганском ополчении
Дошкольника спасли из запертой квартиры в Новой Москве
В Госдуме объяснили необходимость ряда новых запретов при продаже алкоголя
Стал известен военный статус водителя Прилепина
Опубликована карта боевых действий на Украине
Гол Смолова принес «Динамо» победу над аутсайдером РПЛ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.