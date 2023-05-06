Раскрыт военный статус Прилепина

Прилепин является действующим офицером Росгвардии, на выходные отправился домой к семье

В МВД рассказали о задержанном по подозрению в подрыве машины Прилепина

Начало событий в новости В МВД рассказали о задержанном по подозрению в подрыве машины Прилепина

Писатель Захар Прилепин является действующим офицером Росгвардии, служит по контракту. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в партии «Справедливая Россия — За правду».

По его словам, Прилепин на выходные отправился домой к семье.

По подозрению в причастности к подрыву машины писателя задержан ранее судимый мужчина 1993 года рождения. Также полиция ведет поиск его сообщников. На территории Нижегородской области введен план «Перехват».

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о теракте в связи с подрывом автомобиля Прилепина. По данным следствия, детонация взрывного устройства в машине Audi Q7, в котором находился писатель, произошла около 11 часов (мск) 6 мая в одном из населенных пунктов Борского района Нижегородской области. Прилепин получил ранение и был доставлен в больницу, водитель машины погиб.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, задержанный незнаком местным жителям. Его видели несколько раз, когда он прятался вблизи дома родственников Прилепина и наблюдал за ним.