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15:52, 6 мая 2023Силовые структуры

Установлено место сборки использованного при взрыве машины Прилепина СВУ

Использованное при взрыве машины Прилепина СВУ могли собрать в квартире в Подмосковье

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Самодельное взрывное устройство (СВУ), использованное при подрыве машины политика и писателя Захара Прилепина, могли собрать в квартире в Подмосковье. Об этом в субботу, 6 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В Москве и Подмосковье полиция и ФСБ выявили несколько адресов, по которым проживали возможные участники покушения на Прилепина. Также установлена квартира, в которой могли собрать СВУ», — цитирует агентство слова собеседника.

Взрыв машины Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское, расположенной примерно в 30 километрах от города Бор. По предварительной информации, взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля. После случившегося писателя госпитализировали в тяжелом состоянии — по некоторым данным, у него сломаны обе ноги, однако он уже находится в сознании.

В подрыве автомобиля подозревают мужчину, которого задержали у лесного массива в ходе плана «Перехват» в Нижегородской области. В МВД уточнили, что задержанным является мужчина 1993 года рождения, ранее он был судим. Сейчас продолжается розыск возможных соучастников.

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Варвара Кошечкина
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