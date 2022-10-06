В США указали на заказчиков убийства Дарьи Дугиной
Разведка США считает, что Киев без ведома Вашингтона организовал убийство российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).
Разведывательные службы США считают, что определенные представители украинского правительства санкционировали подрыв автомобиля в Подмосковье в августе, в результате которого погибла Дарья Дугина
Как указывают авторы материала, США не участвовали в покушении «ни путем предоставления разведданных, ни каким-либо другим образом». Источники издания утверждают, что американские спецслужбы попытались бы отговорить украинцев от проведения операции, если бы были заранее о ней оповещены. В результате они сделали выговор своим подопечным, поскольку опасались эскалации конфликта.
Хотя Россия никак конкретно не ответила на это убийство, США обеспокоены тем, что такие нападения, хотя они и имеют большое символическое значение, напрямую не влияют на ситуацию на поле боя и могут спровоцировать Москву на нанесение собственных ударов по высокопоставленным украинским чиновникам
По информации издания, американцы оказались разочарованы отсутствием прозрачности со стороны Украины по поводу планов военных действий и секретных операций, особенно на территории России.
Ответ России
Спустя несколько дней после убийства Дугиной официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова президента Украины Владимира Зеленского о непричастности Киева к убийству российской журналистки являются ложью. Дипломат напомнила, что Зеленский заявил о непричастности Киева к убийству, обосновав это тем, что Дугина не была гражданином Украины и не находилась на ее территории. Она назвала это заявление «очередным звеном в цепочке лжи».
При этом она указала, что Запад не обращает внимание на тот факт, что Дугина занималась той сферой деятельности, которая «так тщательно охраняется именно западным либеральным сообществом».
Причастные к убийству
Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, был взорван 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. Погибшая возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой хотел ехать ее отец. Позже в ФСБ сообщили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления стала Наталья Вовк.
Позднее стало известно, что преступление вместе с Вовк готовил еще один член диверсионно-террористической группы, 43-летний гражданин Украины Богдан Цыганенко. Он помог исполнительнице убийства собрать в гараже самодельную бомбу для подрыва автомобиля журналистки и обеспечил ее поддельными документами.
В сентябре генерал-майор ФСБ России в запасе Александр Михайлов рассказал, что убийство Дугиной готовилось очень тщательно: украинские спецслужбы все продумали и организовали, у них были подельники в России.
Взрыв машины Дарьи Дугиной следствие квалифицировало как убийство, совершенное общеопасным способом. По словам генерала, в ходе расследования этого дела должен быть установлен мотив преступления. Как только у следствия появятся факты, указывающие, что это убийство было совершено с политическими целями, статью вполне могут переквалифицировать.