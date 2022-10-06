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В США указали на заказчиков убийства Дарьи Дугиной

NYT: американская разведка заявила о причастности Киева к убийству журналистки Дугиной

Фото: РИА Новости

Разведка США считает, что Киев без ведома Вашингтона организовал убийство российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Разведывательные службы США считают, что определенные представители украинского правительства санкционировали подрыв автомобиля в Подмосковье в августе, в результате которого погибла Дарья Дугина

The New York Times

Как указывают авторы материала, США не участвовали в покушении «ни путем предоставления разведданных, ни каким-либо другим образом». Источники издания утверждают, что американские спецслужбы попытались бы отговорить украинцев от проведения операции, если бы были заранее о ней оповещены. В результате они сделали выговор своим подопечным, поскольку опасались эскалации конфликта.

Хотя Россия никак конкретно не ответила на это убийство, США обеспокоены тем, что такие нападения, хотя они и имеют большое символическое значение, напрямую не влияют на ситуацию на поле боя и могут спровоцировать Москву на нанесение собственных ударов по высокопоставленным украинским чиновникам

The New York Times

По информации издания, американцы оказались разочарованы отсутствием прозрачности со стороны Украины по поводу планов военных действий и секретных операций, особенно на территории России.

Ответ России

Спустя несколько дней после убийства Дугиной официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова президента Украины Владимира Зеленского о непричастности Киева к убийству российской журналистки являются ложью. Дипломат напомнила, что Зеленский заявил о непричастности Киева к убийству, обосновав это тем, что Дугина не была гражданином Украины и не находилась на ее территории. Она назвала это заявление «очередным звеном в цепочке лжи».

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При этом она указала, что Запад не обращает внимание на тот факт, что Дугина занималась той сферой деятельности, которая «так тщательно охраняется именно западным либеральным сообществом».

Причастные к убийству

Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, был взорван 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. Погибшая возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой хотел ехать ее отец. Позже в ФСБ сообщили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления стала Наталья Вовк.

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Позднее стало известно, что преступление вместе с Вовк готовил еще один член диверсионно-террористической группы, 43-летний гражданин Украины Богдан Цыганенко. Он помог исполнительнице убийства собрать в гараже самодельную бомбу для подрыва автомобиля журналистки и обеспечил ее поддельными документами.

В сентябре генерал-майор ФСБ России в запасе Александр Михайлов рассказал, что убийство Дугиной готовилось очень тщательно: украинские спецслужбы все продумали и организовали, у них были подельники в России.

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Взрыв машины Дарьи Дугиной следствие квалифицировало как убийство, совершенное общеопасным способом. По словам генерала, в ходе расследования этого дела должен быть установлен мотив преступления. Как только у следствия появятся факты, указывающие, что это убийство было совершено с политическими целями, статью вполне могут переквалифицировать.

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Марина Совина
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