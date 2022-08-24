Захарова обвинила Зеленского во лжи об убийстве Дарьи Дугиной

Захарова назвала ложью слова Зеленского о непричастности Украины к убийству Дугиной

Слова президента Украины Владимира Зеленского о непричастности Киева к убийству российской журналистки, дочери философа и общественного деятеля Александра Дугина Дарьи являются ложью. В этом обвинила украинского главу государства официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Дипломат напомнила, что Зеленский заявил о непричастности Киева к убийству, обосновав это тем, что Дугина не была гражданином Украины и не находилась на ее территории. Она назвала это заявление «очередным звеном в цепочке лжи». «Но и это не видит Запад. Не потому что не может видеть, а потому что киевский режим выполняет ровно то, что прописано было в этих самых западных методичках», — заключила представитель ведомства.

По словам Захаровой, на украинском сайте «Миротворец», который контролируется Киевом, выкладываются личные данные и контакты людей. Она отметила, что на странице Дугиной, которая была в списке сайта, стоит пометка «ликвидирован». «И после этого киевский режим говорит, что он не имеет никакого отношения, что он не занимается людьми, которые находятся вне территории Украины, которые не имеют гражданства Украины», — добавила дипломат.