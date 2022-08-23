Небензя призвал ООН осудить убийство Дугиной Киевом

Постпред России Небензя призвал ООН решительно осудить убийство Киевом Дарьи Дугиной

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал ООН решительно осудить убийство Киевом Дарьи Дугиной. Об этом он заявил на созванном Россией заседании Совета Безопасности всемирной организации по ситуации вокруг Запорожской АЭС, сообщает ТАСС.

Небензя отметил, что преступление осудил официальный представитель Госдепартамента США. «Мы призываем Совет Безопасности, руководство ООН решительно осудить это очередное преступление киевского режима. Он [киевский режим] не только активно использует ядерный шантаж, обстреливая Запорожскую АЭС и удерживая, по сути, население Европы в заложниках, но и перешел все границы, прибегая к физической расправе над неугодными гражданскими лицами из числа иностранных граждан», — подчеркнул постпред.

Дочь Александра Дугина погибла 20 августа в результате подрыва автомобиля на Можайском шоссе. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец.

22 августа в ФСБ заявили о раскрытии убийства Дугиной. По данным ведомства, его организовали украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства является гражданка Украины Наталья Вовк, которая скрылась после преступления в Эстонии.

