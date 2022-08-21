Дочь российского философа Дугина погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье

Общественник Краснов: 30-летняя Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье

Дочь российского философа и общественного деятеля Александра Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье, ей было 30 лет. Эту информацию подтвердил ТАСС глава общественного движения «Русский горизонт» и знакомый погибшей Андрей Краснов.

«Да, очень тяжелое событие, я знал Дарью лично», — сказал он.

Что случилось?

Вечером в субботу, 20 августа, издание Baza сообщило, что в Подмосковье взорвался джип Дарьи Дугиной — дочери известного российского общественного деятеля, философа и политолога Александра Дугина. Инцидент произошел на Можайском шоссе, в районе поселка Большие Вяземы.

Как рассказали очевидцы, это произошло во время движения машины. Внедорожник Дугиной взорвался в 21:35 по московскому времени, после чего съехал с трассы и врезался в постройку. По предварительным данным, девушка находилась в машине и погибла на месте.

Позже источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что находившаяся в джипе женщина-водитель погибла. Однако ее тело было невозможно идентифицировать на месте, поскольку оно полностью сгорело.

Как заявил скрипач Петр Лундстрем, Дарья возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой должен был ехать ее отец Александр Дугин, он сам уехал на другом автомобиле.

Подробности произошедшего

По словам Краснова, Дарья Дугина возвращалась с фестиваля «Традиции». По пути она повернула на Можайское шоссе, и возле населенного пункта Большие Вяземы «случилась детонация».

Автомобиль загорелся сразу, полностью охватило его пламя, она потеряла управление, потому что на скорости ехала, и вылетела на противоположную сторону дороги Андрей Краснов Глава общественного движения «Русские горизонты»

Он также подтвердил, что погибшая ехала на автомобиле отца.

Даша на другой машине ездит, но она поехала сегодня на его машине, а Александр Гельевич поехал другим образом. Он вернулся, был на месте трагедии. Насколько я понимаю, целью был непосредственно Александр Гельевич или, может, они вдвоем Андрей Краснов Глава общественного движения «Русские горизонты»

Реакция Пушилина

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что к произошедшему причастна Украина.

Мерзкие негодяи! Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь… В автомобиле. Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка! Денис Пушилин Глава ДНР

Кто такой Александр Дугин?

Александр Дугин — советский и российский философ, политолог, социолог, переводчик и общественный деятель — родился в 1962 году. Возглавляет Международное Евразийское движение. В 2014 году американское издание Foreign Policy включило Дугина в топ-100 «глобальных мыслителей» современного мира. С 2016 по 2017 года был главным редактором телеканала «Царьград».

Дарья Дугина родилась в 1992 году. Окончила философский факультет МГУ, была политическим обозревателем Международного Евразийского движения, а также занималась музыкой.

