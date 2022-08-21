Дочь российского философа Дугина погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье
Дочь российского философа и общественного деятеля Александра Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье, ей было 30 лет. Эту информацию подтвердил ТАСС глава общественного движения «Русский горизонт» и знакомый погибшей Андрей Краснов.
«Да, очень тяжелое событие, я знал Дарью лично», — сказал он.
Что случилось?
Вечером в субботу, 20 августа, издание Baza сообщило, что в Подмосковье взорвался джип Дарьи Дугиной — дочери известного российского общественного деятеля, философа и политолога Александра Дугина. Инцидент произошел на Можайском шоссе, в районе поселка Большие Вяземы.
Как рассказали очевидцы, это произошло во время движения машины. Внедорожник Дугиной взорвался в 21:35 по московскому времени, после чего съехал с трассы и врезался в постройку. По предварительным данным, девушка находилась в машине и погибла на месте.
Позже источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что находившаяся в джипе женщина-водитель погибла. Однако ее тело было невозможно идентифицировать на месте, поскольку оно полностью сгорело.
Как заявил скрипач Петр Лундстрем, Дарья возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой должен был ехать ее отец Александр Дугин, он сам уехал на другом автомобиле.
Подробности произошедшего
По словам Краснова, Дарья Дугина возвращалась с фестиваля «Традиции». По пути она повернула на Можайское шоссе, и возле населенного пункта Большие Вяземы «случилась детонация».
Автомобиль загорелся сразу, полностью охватило его пламя, она потеряла управление, потому что на скорости ехала, и вылетела на противоположную сторону дороги
Он также подтвердил, что погибшая ехала на автомобиле отца.
Даша на другой машине ездит, но она поехала сегодня на его машине, а Александр Гельевич поехал другим образом. Он вернулся, был на месте трагедии. Насколько я понимаю, целью был непосредственно Александр Гельевич или, может, они вдвоем
Реакция Пушилина
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что к произошедшему причастна Украина.
Мерзкие негодяи! Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь… В автомобиле. Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка!
Кто такой Александр Дугин?
Александр Дугин — советский и российский философ, политолог, социолог, переводчик и общественный деятель — родился в 1962 году. Возглавляет Международное Евразийское движение. В 2014 году американское издание Foreign Policy включило Дугина в топ-100 «глобальных мыслителей» современного мира. С 2016 по 2017 года был главным редактором телеканала «Царьград».
Дарья Дугина родилась в 1992 году. Окончила философский факультет МГУ, была политическим обозревателем Международного Евразийского движения, а также занималась музыкой.