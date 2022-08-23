Передачу ордена Мужества отцу погибшей Дугиной показали на видео

Философу Дугину передали орден Мужества, которым Путин посмертно наградил его дочь

Начало событий в новости Дочь российского философа Дугина погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье

Отцу погибшей журналистки Дарьи Дугиной Александру передали орден Мужества, которым накануне президент России Владимир Путин посмертно наградил его дочь. Видео с церемонии публикует Telegram-канал SHOT.

О гибели девушки стало известно вечером 20 августа. Автомобиль, в котором она находилась, взорвали на Можайском шоссе в Подмосковье. Журналистка возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец, известный философ и общественный деятель Александр Дугин.

Президент России назвал произошедшее подлым и жестоким преступлением.

На церемонии прощания с Дарьей Дугиной председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов назвал заказчиком ее убийства президента Украины Владимира Зеленского.