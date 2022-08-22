Путин назвал подлым убийство журналистки Дугиной

Президент России Путин выразил соболезнования семье погибшей при взрыве Дарье Дугиной

Убийство журналистки Дарьи Дугиной является подлым и жестоким преступлением, заявил президент России Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями, которую он направил семье погибшей. Текст телеграммы приводится на официальном сайте Кремля.

Саму Дугину Путин назвал светлым, талантливым человеком с настоящим русским сердцем — добрым, любящим, отзывчивым и открытым.

«Журналист, ученый, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России. Память о Дарье Дугиной навсегда сохранят близкие и друзья, ее единомышленники и соратники», — заявил глава государства.

Семье Дугиной Путин пожелал сил и мужества.

Ранее в ФСБ заявили о раскрытии убийства Дугиной. По данным ведомства, его совершили украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства является Наталья Вовк, которая скрылась после преступления в Эстонии.

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец.