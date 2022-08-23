Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Миронов назвал заказчика убийства дочери философа Дугина

Миронов назвал президента Украины Зеленского заказчиком убийства дочери философа Дугина

Фото: Reuters

Председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов на церемонии прощания с Дарьей Дугиной, журналисткой, дочерью философа Александра Дугина, назвал заказчика ее убийства. Речь лидера эсеров приводится в Telegram-канале Shot.

По мнению Миронова, приказ по ликвидации журналистки отдавал президент Украины Владимир Зеленский. Лидер эсеров предположил, что изначально готовилось двойное убийство.

«Все, кто отдавал приказы, а я не сомневаюсь, что приказ отдавал Зеленский, они будут обязательно судимы международным трибуналом», — заявил он.

Церемония прощания с убитой журналисткой Дугиной проходит во вторник, 23 августа, в столичном телецентре «Останкино». Проводить ее в последний путь пришли многие депутаты Госдумы и общественные деятели. В частности, речь у гроба журналистки произнесли председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев.

Накануне президент России Владимир Путин посмертно наградил Дарью Дугину орденом Мужества. В своей телеграмме с соболезнованиями родственникам журналистки глава государства назвал ее убийство подлым и жестоким преступлением.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В Латвии начался снос памятника воинам-освободителям Риги
Акции «Яндекса» взлетели в цене после заявления о сделке с VK
Петр Ян опустился в рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий
110-килограммовый мужчина похудел на 27 килограммов и раскрыл секрет успеха
Президент Финляндии оценил возможность налаживания отношений с Россией
Врач назвала россиянам способы борьбы с неприятным запахом от головы
Миронов назвал заказчика убийства дочери философа Дугина
Россияне массово захотели покинуть крупные города
Украинского посла вызвали в МИД Казахстана
Медведев рассказал о значении договора с Россией для Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.