Миронов назвал заказчика убийства дочери философа Дугина

Миронов назвал президента Украины Зеленского заказчиком убийства дочери философа Дугина

Председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов на церемонии прощания с Дарьей Дугиной, журналисткой, дочерью философа Александра Дугина, назвал заказчика ее убийства. Речь лидера эсеров приводится в Telegram-канале Shot.

По мнению Миронова, приказ по ликвидации журналистки отдавал президент Украины Владимир Зеленский. Лидер эсеров предположил, что изначально готовилось двойное убийство.

«Все, кто отдавал приказы, а я не сомневаюсь, что приказ отдавал Зеленский, они будут обязательно судимы международным трибуналом», — заявил он.

Церемония прощания с убитой журналисткой Дугиной проходит во вторник, 23 августа, в столичном телецентре «Останкино». Проводить ее в последний путь пришли многие депутаты Госдумы и общественные деятели. В частности, речь у гроба журналистки произнесли председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев.

Накануне президент России Владимир Путин посмертно наградил Дарью Дугину орденом Мужества. В своей телеграмме с соболезнованиями родственникам журналистки глава государства назвал ее убийство подлым и жестоким преступлением.

