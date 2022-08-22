Путин посмертно наградил Дарью Дугину орденом Мужества

Президент Путин посмертно наградил журналистку Дарью Дугину орденом Мужества

Президент России Владимир Путин посмертно наградил журналистку Дарью Дугину орденом Мужества. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что орден корреспонденту «Царьград Медиа» присвоен «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».

Ранее Путин прокомментировал убийство Дарьи Дугиной как подлое и жестокое преступление. Саму Дугину Путин назвал «светлым, талантливым человеком с настоящим русским сердцем — добрым, любящим, отзывчивым и открытым».

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец, известный философ и общественный деятель Александр Дугин.

ФСБ 22 августа заявила о раскрытии преступления. По данным ведомства, его совершили украинские спецслужбы, исполнительницей убийства является гражданка Украины, которая скрылась затем в Эстонии.