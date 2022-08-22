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Путин посмертно наградил Дарью Дугину орденом Мужества

Президент Путин посмертно наградил журналистку Дарью Дугину орденом Мужества
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Павел Быркин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин посмертно наградил журналистку Дарью Дугину орденом Мужества. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что орден корреспонденту «Царьград Медиа» присвоен «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».

Ранее Путин прокомментировал убийство Дарьи Дугиной как подлое и жестокое преступление. Саму Дугину Путин назвал «светлым, талантливым человеком с настоящим русским сердцем — добрым, любящим, отзывчивым и открытым».

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец, известный философ и общественный деятель Александр Дугин.

ФСБ 22 августа заявила о раскрытии преступления. По данным ведомства, его совершили украинские спецслужбы, исполнительницей убийства является гражданка Украины, которая скрылась затем в Эстонии.

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Антон Похиляк
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