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Глава ДНР обвинил Украину в подрыве автомобиля дочери философа Дугина

Глава ДНР Пушилин обвинил Украину в подрыве автомобиля дочери философа Дугина Дарьи
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале заявил, что при взрыве автомобиля в Подмосковье погибла дочь философа Александра Дугина Дарья. В произошедшем он обвинил «террористов украинского режима».

«Мерзкие негодяи! Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь… В автомобиле. Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка!», — написал Пушилин.

Джип Дарьи Дугиной взорвался во время движения по Можайскому шоссе в Подмосковье вечером в субботу, 20 августа. В правоохранительных органах сообщили, что находившаяся в джипе женщина-водитель погибла, тело невозможно идентифицировать на месте. Скрипач Петр Лундстрем рассказал, что Дарья возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой должен был ехать ее отец Александр Дугин, он сам уехал на другом автомобиле.

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Марина Совина
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