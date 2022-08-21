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В Подмосковье взорвался джип дочери известного российского философа

Baza: на Можайском шоссе в Подмосковье взорвался джип дочери философа Дугина Дарьи

Фото: Telegram-канал Baza

В Подмосковье взорвался джип Дарьи Дугиной — дочери известного российского общественного деятеля, философа и политолога Александра Дугина. Об этом сообщает издание Baza.

Автомобиль взорвался на Можайском шоссе, в районе поселка Большие Вяземы. По словам очевидцев, это произошло во время движения машины. По предварительным данным девушка находилась в машине и погибла на месте.

Ранее один человек погиб после взрыва газового баллона в припаркованном у Брянского государственного университета автомобиле. Еще два человека получили ранения. Один из них был госпитализирован.

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Марина Совина
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