В Подмосковье взорвался джип дочери известного российского философа

Baza: на Можайском шоссе в Подмосковье взорвался джип дочери философа Дугина Дарьи

В Подмосковье взорвался джип Дарьи Дугиной — дочери известного российского общественного деятеля, философа и политолога Александра Дугина. Об этом сообщает издание Baza.

Автомобиль взорвался на Можайском шоссе, в районе поселка Большие Вяземы. По словам очевидцев, это произошло во время движения машины. По предварительным данным девушка находилась в машине и погибла на месте.

Ранее один человек погиб после взрыва газового баллона в припаркованном у Брянского государственного университета автомобиле. Еще два человека получили ранения. Один из них был госпитализирован.