Автомобиль взорвался у здания университета в российском городе

У здания Брянского государственного университета взорвался автомобиль, один человек погиб

Один человек погиб после взрыва газового баллона в припаркованном у Брянского государственного университета автомобиле. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, от взрыва автомобиль загорелся. Еще два человека получили ранения. Один из них госпитализирован.

«На место ЧП выехал заместитель прокурора области Руслан Коберник, который координирует деятельность правоохранительных органов, а также спасательных и специальных служб», — рассказали в прокуратуре.

По факту взрыва и пожара начата проверка.