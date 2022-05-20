Три человека пострадали при взрыве газа в российском городе

При взрыве газового баллона в Ногинске пострадали три человека

Три человека пострадали при взрыве газового баллона в доме в подмосковном Ногинске, сообщает РИА Новости.

Взрыв произошел в доме на улице Климова.

По данным агентства, баллон взорвался в производственном помещении на первом этаже пятиэтажного дома. Отмечается, что взрыв не повредил несущих конструкций здания.

Об эвакуации жильцов из дома не сообщается.

Ранее в городе Арамиль Свердловской области при взрыве газа также пострадали три человека. Один из пострадавших — несовершеннолетний.