Три человека пострадали при взрыве газа в российском городе
При взрыве газового баллона в Ногинске пострадали три человека
Три человека пострадали при взрыве газового баллона в доме в подмосковном Ногинске, сообщает РИА Новости.
Взрыв произошел в доме на улице Климова.
По данным агентства, баллон взорвался в производственном помещении на первом этаже пятиэтажного дома. Отмечается, что взрыв не повредил несущих конструкций здания.
Об эвакуации жильцов из дома не сообщается.
Ранее в городе Арамиль Свердловской области при взрыве газа также пострадали три человека. Один из пострадавших — несовершеннолетний.