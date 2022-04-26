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Ребенок и двое взрослых пострадали при взрыве газа в российском регионе

Три человека, среди которых ребенок, пострадали при взрыве газа в Свердловской области

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В городе Арамиль Свердловской области при взрыве газа пострадали три человека, один из которых — несовершеннолетний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру российского региона.

Инцидент произошел в квартире жилого жома.

«Поступило сообщение о хлопке, по предварительным данным, газовоздушной смеси в одной из квартир в пристрое к дому на улице Ленина в городе Арамиль», — рассказали в прокуратуре.

Все пострадавшие, в том числе ребенок трех лет, доставлены в больницу с ожогами. О состоянии пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что в том же регионе после взрыва газа в квартире пятиэтажного жилого дома погибла пенсионерка. По факту смерти женщины проводится проверка.

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Валерий Розенберг
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