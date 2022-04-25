Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Пожилая россиянка погибла от ожогов после взрыва в квартире жилого дома

Пенсионерка погибла после взрыва газа в квартире жилого дома в Свердловской области

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Свердловской области после взрыва газа в квартире пятиэтажного жилого дома погибла пенсионерка. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета России.

Инцидент произошел вечером 24 апреля в Нижнем Тагиле. Пожилую россиянку госпитализировали с ожогами. Утром женщина скончалась от полученных травм.

В доме, где произошел взрыв, временно перекрыли газоснабжение. Несущие конструкции здания в результате происшествия не пострадали. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, передает ТАСС.

По его словам, причиной взрыва могла стать утечка газа или нарушение правил использования газового оборудования. По факту смерти пенсионерки проводится проверка.

Ранее взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Ступине. По последним данным, в результате происшествия погибли шесть человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
ФСБ предотвратила убийство Владимира Соловьева
Российским мужчинам перечислили снижающие потенцию продукты
Мужчина впервые стал лицом Victoria’s Secret
Российские прокуроры займутся активами коррупционеров за рубежом
В коммунальной квартире в центре Москве обнаружили голый труп мужчины
Франция оценила стремления Армении и Азербайджана к миру
В Госдуме предложили изменить правила маркировки иноагентов
В Минэнерго описали повреждения после мощного пожара на нефтебазе в Брянске
Журналистам дали совет после неудачной попытки покушения на Соловьева
Байден объявил кандидата на должность посла США на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.