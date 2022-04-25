Пожилая россиянка погибла от ожогов после взрыва в квартире жилого дома

Пенсионерка погибла после взрыва газа в квартире жилого дома в Свердловской области

В Свердловской области после взрыва газа в квартире пятиэтажного жилого дома погибла пенсионерка. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета России.

Инцидент произошел вечером 24 апреля в Нижнем Тагиле. Пожилую россиянку госпитализировали с ожогами. Утром женщина скончалась от полученных травм.

В доме, где произошел взрыв, временно перекрыли газоснабжение. Несущие конструкции здания в результате происшествия не пострадали. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, передает ТАСС.

По его словам, причиной взрыва могла стать утечка газа или нарушение правил использования газового оборудования. По факту смерти пенсионерки проводится проверка.

Ранее взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Ступине. По последним данным, в результате происшествия погибли шесть человек.