Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Число погибших при взрыве газа в Подмосковье снова возросло

Число погибших при взрыве газа в подмосковном Ступине возросло до шести человек

Фото: МЧС России / ТАСС

Число погибших при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Ступине возросло до шести человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, спасатели нашли под завалами тела еще троих человек, среди которых двое детей. Под завалами, в настоящее время, людей больше нет, добавил источник.

Эту информацию агентству подтвердили в Главном управлении МЧС России.

Ранее появилась информация, что в результате взрыва были полностью разрушены четыре квартиры и еще пять повреждены. В свои квартиры разрешили вернуться жильцам трех не пострадавших подъездов.

Также было опубликовано видео с пострадавшей часть дома. На кадрах видно, что на пятом этаже разрушены две комнаты. Кроме того, взрыв повредил соседние помещинея. Вокруг разбросано множество обломков.

Сообщения о взрыве в жилой пятиэтажке в Ступине появились утром 11 апреля. Предварительной причиной назвали утечку бытового газа из-за неисправного оборудования.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В ДНР сообщили о подготовке к окружению самой мощной группировки ВСУ
Путин потребовал найти способ повышения пенсий и зарплат
Apple позволит заряжать два iPhone одновременно
Минобороны заявило о пытках жителей Славянска за пророссийские взгляды
США раскрыли подробности поставок оружия на Украину
Минобороны прокомментировало вопрос безопасности иностранных судов на Украине
Минобороны заявило о ведении иностранцами психологической войны на Украине
Ростовская область отказалась вводить повышенный уровень террористической угрозы
Стало известно о возможной встрече папы Римского и патриарха Кирилла
Стало известно о массово застрявших в ОАЭ бизнес-джетах российских богачей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.