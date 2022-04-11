Число погибших при взрыве газа в Подмосковье снова возросло

Число погибших при взрыве газа в подмосковном Ступине возросло до шести человек

Число погибших при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Ступине возросло до шести человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, спасатели нашли под завалами тела еще троих человек, среди которых двое детей. Под завалами, в настоящее время, людей больше нет, добавил источник.

Эту информацию агентству подтвердили в Главном управлении МЧС России.

Ранее появилась информация, что в результате взрыва были полностью разрушены четыре квартиры и еще пять повреждены. В свои квартиры разрешили вернуться жильцам трех не пострадавших подъездов.

Также было опубликовано видео с пострадавшей часть дома. На кадрах видно, что на пятом этаже разрушены две комнаты. Кроме того, взрыв повредил соседние помещинея. Вокруг разбросано множество обломков.

Сообщения о взрыве в жилой пятиэтажке в Ступине появились утром 11 апреля. Предварительной причиной назвали утечку бытового газа из-за неисправного оборудования.

