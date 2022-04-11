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Названа причина взрыва газа в Подмосковье

ТАСС: причиной взрыва газа в Подмосковье могла стать неисправность оборудования

Фото: Mash / Telegram

Причиной взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ступине, по предварительной версии, стала неисправность газового оборудования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Предварительная причина — утечка газа вследствие неисправности газового оборудования», — пояснил собеседник агентства.

По словам источника, дом газифицирован, был построен в 1969 году.

Ранее стало известно, что в результате взрыва газа один человек погиб, еще десять человек пострадали. Из дома эвакуировали 60 человек, включая 10 детей. На 4-м и 5-м этажах дома произошло обрушение внешних панелей, также на 4-м этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир. Этажом ниже выбиты окна, разрушена перегородка.

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Марина Совина
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