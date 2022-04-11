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Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Подмосковье

Один человек погиб, еще 10 пострадали при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ступине

Фото: Telegram-канал Baza

Один человек погиб, еще десять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ступине. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«По последней информации, десять человек пострадали, имеется информация об одном погибшем. Для разборки конструкций и ликвидации последствий к месту событий направлены специалисты отрядов "Центрспас" и "Лидер"», — говорится в сообщении ведомства.

Из дома эвакуировали 60 человек, включая 10 детей. На 4-м и 5-м этажах дома произошло обрушение внешних панелей, также на 4-м этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир. Этажом ниже выбиты окна, разрушена перегородка.

9 апреля в многоэтажном доме в Казани взорвался бытовой газ, погиб один человек. От ударной волны в квартирах дома на улице Габишева выбило окна. Пожарным удалось ликвидировать пламя в доме. В республиканском управлении МЧС констатировали смерть одного человека.

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Марина Совина
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