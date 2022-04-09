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В российском городе произошел взрыв газа в жилом доме

В квартире жилого дома на улице Габишева в Казани произошел взрыв, погиб мужчина

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

В многоэтажном доме в Казани взорвался бытовой газ, погиб один человек. О произошедшем сообщает в субботу, 9 апреля, РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, от ударной волны в квартирах дома на улице Габишева выбило окна. Соседи утверждают, что умер мужчина, который проживал один в квартире на девятом этаже.

Пожарным удалось ликвидировать пламя в доме. В настоящее время специалисты устанавливают причину случившегося в российском городе. В республиканском управлении МЧС констатировали смерть одного человека, передает ТАСС.

Предполагается, что причиной взрыва стала неправильная эксплуатация газового оборудования.

Ранее два человека погибли при взрыве газа в многоэтажке на северо-востоке Воронежа.

Инцидент произошел на улице Хользунова, 88. По предварительным данным, в результате взрыва газовоздушной смеси обрушились межэтажные перекрытия третьего и четвертого этажей.

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Анна Щербакова
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