Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Подмосковье

Опубликованы кадры с места взрыва бытового газа в пятиэтажке в подмосковном Ступино

В сети появилась видеозапись с последствиями взрыва бытового газа в жилой пятиэтажке в подмосковном Ступино. Ее публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, что две комнаты жилого дома на пятом этаже полностью разрушены. На месте обрушения перегородок здания работают спасатели — они разбирают завалы. Взрывом также повреждены два соседних помещения. Рядом с домом разбросано множество обломков.

Следственный комитет России (СКР) сообщил, что под завалами в Ступино могут находиться люди.

Взрыв бытового газа в многоэтажке в Подмосковье произошел утром в в понедельник, 11 апреля. В результате, по данным МЧС, погибли два человека, пострадали еще пять. Пострадавшие россияне госпитализированы в ступинскую больницу с черепно-мозговыми травмами и переломами.

Предварительной причиной взрыва названа неисправность газового оборудования. После ЧП СКР возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.