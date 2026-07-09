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06:02, 9 июля 2026Наука и техника

В США рассказали о будущем российских РД-180

ArsTechnica: У ULA остались ракеты Atlas V только для запуска кораблей Starliner
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

У компании United Launch Alliance (ULA) остались ракеты Atlas V, использующие российский двигатель РД-180, только для запуска пилотируемых кораблей Starliner и, по всей видимости, данные носители не могут выводить ничего другого. На это обратило внимание издание ArsTechnica.

Всего в распоряжении ULA остались шесть ракет Atlas V, которые должны обеспечить шесть запусков кораблей Starliner к Международной космической станции (МКС).

Издание отмечает, что в настоящее время НАСА сократило количество гарантированных миссий Starliner к МКС с шести до трех, в связи с чем может высвободиться три ракетных пуска. Между тем, как отмечает портал, Starliner запускается без головного обтекателя, который требуется для выведения спутников. Кроме того, Atlas V, которые должны запускать Starliner, оптимизированы для выведения полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту.

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