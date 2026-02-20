Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:11, 20 февраля 2026Наука и техника

Глава НАСА нашел виновных в провале Starliner

Айзекман в провале корабля Starliner обвинил прежнее руководство НАСА
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Действующий глава НАСА Джаред Айзекман нашел виновных в провале последней миссии пилотируемого космического корабля Starliner, обвинив в случившемся прежнее руководство агентства, следует из распространенного пресс-службой НАСА заявления.

Агентство опубликовало результаты расследования инцидента с последней пилотируемой миссией корабля Starliner к Международной космической станции (МКС).

«И хотя Starliner был построен компанией Boeing, НАСА одобрило аппарат и отправило на нем в космос двух астронавтов. Технические проблемы, возникшие при стыковке с МКС, были совершенно очевидны», — сказал Айзекман, заметив, что агентство имело ограниченную степень вовлеченности в программу закупок.

Материалы по теме:
Starship: что это, как Илон Маск создал самую мощную ракету в истории
Starship:что это, как Илон Маск создал самую мощную ракету в истории
20 декабря 2024
Маскам тут не место Пока США запускают ракеты, в России пьют водку и закусывают колбасой
Маскам тут не местоПока США запускают ракеты, в России пьют водку и закусывают колбасой
17 апреля 2018

В ноябре НАСА сообщило, что американский пилотируемый корабль Starliner компании Boeing в рамках следующей миссии, получившей обозначение Starliner-1, вместо экипажа доставит грузы на МКС.

5 июня 2024 года корабль Starliner с астронавтами Барри Уилмором и Сунитой Уильямс стартовал к МКС. 7 сентября он в беспилотном режиме отстыковался от станции. Вместо двух недель астронавты Уилмор и Уильямс находились на МКС более полугода. На Землю они должны были вернуться на том же Starliner, однако из-за многочисленных проблем с ним обратно их вернул корабль SpaceX Crew Dragon.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о звонке испуганного Байдена Путину

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    Свиней заставили перерабатывать в российском городе

    В Германии захотели изменений на границе с Польшей

    В Германии признали невозможность победы над Россией на поле боя

    Залужный сравнил армию России с Майком Тайсоном

    Сын Кадырова запустил флешмоб

    Водонаева внезапно заговорила о пересадке волос

    Российский тренер ударил воспитанника доской для плавания и силой окунул под воду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok