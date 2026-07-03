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11:36, 3 июля 2026Наука и техника

Отчет о Starliner указал на проблемы Boeing

Отчет генинспектора НАСА указал на проблемы программы Starliner
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Aubrey Gemignani / NASA via Getty Images

Новый отчет генерального инспектора НАСА указал на проблемы программы пилотируемого космического корабля Starliner, пишет SpaceNews.

В документе давно известные технические проблемы коммерческого пилотируемого космического корабля компании Boeing объясняются сочетанием чрезмерной самоуверенности, нереалистичных графиков и недостаточной осведомленностью НАСА о Starliner.

«НАСА было чрезмерно самоуверенно в отношении [предложенной] конструкции Boeing и потенциального успеха, основываясь на использовании поставщиком устаревших систем и многолетнем опыте космических полетов», — говорится в отчете.

Другим фактором неудачи программы стало то обстоятельство, что у НАСА не было доступа к данным симулятора полета Starliner.

«В ближайшей перспективе, учитывая сохраняющиеся трудности, мы опасаемся, что все три разрешенных компанией Boeing [пилотируемых] полета не будут выполнены к 2030 году, когда НАСА планирует вывести [Международную космическую] станцию ​​из эксплуатации», — отмечает регулятор.

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Издание напоминает, что трем пилотируемым полетам Starliner должна предшествовать его беспилотная грузовая миссия к Международной космической станции (МКС), точные сроки которой неизвестны.

В феврале глава НАСА Джаред Айзекман нашел виновных в провале последней миссии пилотируемого космического корабля Starliner, обвинив в случившемся прежнее руководство агентства.

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