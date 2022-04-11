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Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в Подмосковье

Пострадавшие при взрыве бытового газа в Подмосковье получили черепно-мозговые травмы

Фото: Telegram-канал BAZA

При взрыве бытового газа в жилом доме в подмосковном Ступине пострадавшие получили черепно-мозговые травмы. О состоянии россиян стало известно источнику ТАСС в медицинских кругах.

«У пострадавших диагностированы переломы и черепно-мозговые травмы», сообщил собеседник агентства.

О взрыве бытового газа в жилой пятиэтажке в подмосковном Ступине стало известно утром в понедельник, 11 апреля. В результате, по данным МЧС, погибли два человека, еще пятеро пострадали. Из дома эвакуировали 60 человек, среди которых 10 детей.

Предварительной причиной взрыва названа неисправность газового оборудования. В результате ЧП произошло обрушение внешних панелей на четвертом и пятом этажах дома, на четвертом этаже также разрушены внутренние перегородки квартир.

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Анастасия Шейкина
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