Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в Подмосковье

Пострадавшие при взрыве бытового газа в Подмосковье получили черепно-мозговые травмы

При взрыве бытового газа в жилом доме в подмосковном Ступине пострадавшие получили черепно-мозговые травмы. О состоянии россиян стало известно источнику ТАСС в медицинских кругах.

«У пострадавших диагностированы переломы и черепно-мозговые травмы», сообщил собеседник агентства.

О взрыве бытового газа в жилой пятиэтажке в подмосковном Ступине стало известно утром в понедельник, 11 апреля. В результате, по данным МЧС, погибли два человека, еще пятеро пострадали. Из дома эвакуировали 60 человек, среди которых 10 детей.

Предварительной причиной взрыва названа неисправность газового оборудования. В результате ЧП произошло обрушение внешних панелей на четвертом и пятом этажах дома, на четвертом этаже также разрушены внутренние перегородки квартир.