Иран после атаки США пригрозил другим странам

МИД Ирана пригрозил последствиями странам, предоставившим свои базы для ударов по Ирану

Страны, которые причастны к ударам по Ирану, столкнутся с тяжелыми последствиями. Об этом предупредил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в соцсети X.

Он уточнил, что речь идет о государствах, предоставивших свои военные базы и инфраструктуру для атак на Исламскую Республику. Багаи подчеркнул, что им не удастся «уклониться от ответственности за свой вклад в неспровоцированную агрессию и ее тяжких последствий».

Ранее США нанесли удары по Ирану. По словам американского президента Дональда Трампа, это стало возмездием за атаки Тегерана на суда. Всего было атаковано 90 военных целей. При этом сообщалось, что США расширили масштаб ударов, выбрав в качестве целей береговые радары, противокорабельные ракетные позиции и системы противовоздушной обороны (ПВО).