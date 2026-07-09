В МИД разоблачили план Европы по переговорам с Россией

Галузин: Европейцы рассматривают переговоры с Россией как ширму для эскалации

Европа рассматривает переговоры с Россией как ширму для подготовки к новому этапу эскалации. Об этом РИА Новости сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Михаил Галузин.

«Сегодня европейцы рассматривают гипотетические переговоры с Россией не как возможность сближения позиций и поиска взаимоприемлемых решений украинского кризиса, а как ширму для подготовки к новому этапу эскалации противостояния с нашей страной, инструмент навязывания собственных, заведомо неприемлемых для нас ультимативных требований», — высказался он.

Как утверждает замглавы российского МИД, это подтвердила его встреча с послами Великобритании, ФРГ и Франции, которые не сказали ничего конструктивного в вопросе поиска путей решения конфликта на Украине.

11 июня послы Германии, Британии и Франции в России Александер Ламбсдорф, Найджел Кейси и Николя де Ривьер прибыли в здание МИД РФ, где их принял Галузин. Встреча состоялась по инициативе представителей западных стран.