Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:16, 9 июля 2026Мир

В МИД разоблачили план Европы по переговорам с Россией

Галузин: Европейцы рассматривают переговоры с Россией как ширму для эскалации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Европа рассматривает переговоры с Россией как ширму для подготовки к новому этапу эскалации. Об этом РИА Новости сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Михаил Галузин.

«Сегодня европейцы рассматривают гипотетические переговоры с Россией не как возможность сближения позиций и поиска взаимоприемлемых решений украинского кризиса, а как ширму для подготовки к новому этапу эскалации противостояния с нашей страной, инструмент навязывания собственных, заведомо неприемлемых для нас ультимативных требований», — высказался он.

Как утверждает замглавы российского МИД, это подтвердила его встреча с послами Великобритании, ФРГ и Франции, которые не сказали ничего конструктивного в вопросе поиска путей решения конфликта на Украине.

11 июня послы Германии, Британии и Франции в России Александер Ламбсдорф, Найджел Кейси и Николя де Ривьер прибыли в здание МИД РФ, где их принял Галузин. Встреча состоялась по инициативе представителей западных стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если это повторится, станет намного хуже». США возобновили удары по Ирану

    Неузнаваемую внешность Адель на новых фото объяснили

    Пожар на предприятии после атаки БПЛА под Ставрополем усилился

    Киев назвали опаснее Донбасса после ударов России

    В африканской стране обнаружили проходивших обучение на Украине террористов

    Россияне стали чаще покупать подержанные автомобили

    Перечислены противопоказания к анальному сексу

    Иран атаковал четыре американские базы в ответ на удары США

    В США назвали количество атакованных за ночь целей в Иране

    В США предрекли Зеленскому «наиболее опасный период»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok