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06:15, 9 июля 2026Мир

Написавшая письмо Путину испанская школьница захотела стать гражданкой России

Написавшая Путину испанская школьница Люсия заявила о желании получить гражданство России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Школьница из испанского города Овьедо Люсия, которая ранее написала письмо президенту РФ Владимиру Путину, заявила о желании получить российское гражданство. Об этом она сообщила РИА Новости.

По словам девушки, ей с детства нравятся Россия, народ и президент страны. Кроме того, встречу с российским лидером она назвала большой мечтой. «Мне хотелось бы иметь двойное гражданство, получить российское гражданство, но не потерять испанское», — заявила собеседница агентства.

Ранее испанская школьница показала подарок от Владимира Путина — фотографию российского лидера с его подписью. На полученной девочкой фотографии в рамке изображен президент России. С левой стороны снимок украшает Георгиевская лента, с правой — лента в цветах российского триколора.

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