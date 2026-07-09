Написавшая письмо Путину испанская школьница захотела стать гражданкой России

Написавшая Путину испанская школьница Люсия заявила о желании получить гражданство России

Школьница из испанского города Овьедо Люсия, которая ранее написала письмо президенту РФ Владимиру Путину, заявила о желании получить российское гражданство. Об этом она сообщила РИА Новости.

По словам девушки, ей с детства нравятся Россия, народ и президент страны. Кроме того, встречу с российским лидером она назвала большой мечтой. «Мне хотелось бы иметь двойное гражданство, получить российское гражданство, но не потерять испанское», — заявила собеседница агентства.

Ранее испанская школьница показала подарок от Владимира Путина — фотографию российского лидера с его подписью. На полученной девочкой фотографии в рамке изображен президент России. С левой стороны снимок украшает Георгиевская лента, с правой — лента в цветах российского триколора.