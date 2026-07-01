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05:30, 1 июля 2026Мир

Написавшая письмо Путину испанская школьница показала подарок от президента

Испанская школьница Люсия показала фото Путина с подписью, которое получила в подарок
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergio Perez / Reuters

Школьница из испанского города Овьедо Люсия, которая ранее написала письмо президенту России Владимиру Путину, показала РИА Новости ответный подарок — фотографию российского лидера с его подписью.

Снимок был вручен после того, как семья Люсии побывала в главном здании российского посольства в Мадриде, где их принял посол РФ в Испании Юрий Клименко. Поводом для встречи стало обращение школьницы, переданное в июле 2025 года через дипмиссию. В посольстве письмо не оставили без внимания и направили адресату.

На полученной девочкой фотографии в рамке изображен президент России. С левой стороны снимок украшает Георгиевская лента, с правой — лента в цветах российского триколора.

«Я бы очень хотела с ним встретиться. С самого детства я люблю Россию, ее народ и ее президента», — призналась Люсия. Личная встреча с российским лидером, по ее словам, стала бы для нее «большой мечтой».

Ранее итальянец Алессио Кавачечи, иммигрировавший в Российскую Федерацию, поделился опытом оформления визы в рамках программы для иностранцев, разделяющих традиционные ценности.

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