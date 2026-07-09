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06:00, 9 июля 2026Интернет и СМИ

Мужчины и женщины рассказали о начавшихся с внезапной рвоты длительных романах

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Посетители портала Reddit вспомнили истории о длительных романах, начавшихся с того, что одного партнера вырвало перед другим. Поводом для этого послужила история одной из пользовательниц, которую стошнило при ее новом бойфренде прямо во время секса из-за выпитого вина.

«Меня начало сильно тошнить, а парень, заметив это, предложил остановиться. Несколькими минутами позже мне показалось, что я пришла в норму, поэтому мы продолжили. Однако еще через несколько минут тошнота вернулась и меня буквально вырвало на его диван», — написала девушка.

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Другие пользователи посоветовали автору не огорчаться преждевременно. Они отметили, что случающиеся в начале отношений инциденты не обязательно ставят на них крест.

«Не бойтесь — моего сына вырвало на колени девушке в тот же вечер, когда он с ней познакомился, а несколько недель спустя он повторил этот трюк, заблевав диван ее матери. Они вместе уже четыре года и даже недавно купили дом», — написал один из комментаторов. «Девушку, с которой я когда-то встречался, стошнило буквально на меня, и мы все равно провели после этого семь чудесных лет, так что все будет хорошо», — написал другой. «Моим родителям за 80, и они женаты уже около 58 лет. На первом свидании мою маму укачало в машине, и ее вырвало прямо на моего отца», — добавил третий.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как затопил дом собственной рвотой. Виной всему, по мнению автора, была пицца, которую он съел с друзьями в тот день.

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