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06:02, 9 июля 2026ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам дали связанный с кредитами на авто совет

Аналитик Солдатенкова посоветовала россиянам отложить оформление автокредитов
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В сегменте автокредитов в 2025-2026 годах наблюдается более плавное снижение ставок по сравнению с динамикой ключевой ставки, рассказала руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова. В беседе с «Лентой.ру» она также назвала самый выгодный срок оформления заема на покупку машины.

По оценке эксперта, в июне 2026 года средняя ставка по автокредитам на платформе составляет около 23,4 процента годовых, а полная стоимость кредита (ПСК), включающая все обязательные расходы заемщика — 24,9 процента. Для сравнения: в январе 2026 года средняя ставка по автокредитам составляла 24,8 процента, а ПСК — 26,4 процента.

В целом текущие значения остаются высокими по сравнению с прежними уровнями, однако для нынешней рыночной ситуации они уже стали привычными, указала специалист. Однако в ближайшее время ситуация может измениться, отметила она, так как 19 июня регулятор снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 14,25 процентов годовых.

На этом фоне условия по автокредитованию могут улучшиться, но говорить о существенном росте доступности автокредитов пока рано — макропруденциальные требования Центробанка продолжают ограничивать кредитные политики банков, а эффект от снижения ставки проявляется с задержкой. В связи с этим оформление автокредита лучше отложить до конца лета или осени при наличии такой возможности

Инна Солдатенковааналитик

Эксперт также напомнила, что с 1 июля 2026 года вступили в силу дополнительные регуляторные меры Банка России, связанные с ужесточением оценки платежеспособности заемщиков и пересмотром макропруденциальных лимитов. В первую очередь изменения затрагивают нецелевые кредиты под залог автомобиля: по ним регулятор снизил допустимую долю выдач заемщикам с высокой долговой нагрузкой, уточнила собеседница «Ленты.ру». При этом для классических целевых автокредитов лимиты остались без изменений, указала она. Совокупный эффект мер приведет к более консервативной оценке доходов и ограничит возможности банков по выдаче кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой, полагает аналитик, в результате чего часть заявок может получать отказы, а кредитные организации будут более тщательно оценивать риски.

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При выборе автокредита Солдатенкова рекомендовала сравнивать не только номинальные ставки, но и полную стоимость кредита, а также все сопутствующие условия, так как разница между лучшим и худшим вариантом может достигать 5-7 процентных пунктов, а это сотни тысяч рублей переплаты.

Ранее стало известно, что в январе-мае 2026 года объем выданных автокредитов в России увеличился на четверть. По словам директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексея Волкова, несмотря на это, их выдача остается довольно низкой.

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