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07:34, 30 июня 2026Авто

Россияне бросились за автокредитами

НБКИ: Объем выданных автокредитов в России в январе-мае увеличился на четверть
Вячеслав Агапов

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В январе-мае 2026 года объем выданных автокредитов в России увеличился на четверть. Об этом со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщает ТАСС

Объем выданных на покупку машины займов прибавил 25,6 процента в годовом выражении и вырос до 580,5 миллиарда рублей. При этом в сравнении с 2024 годом он сократился на 40,5 процента.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, несмотря на то, что в 2026 году граждане бросились за автокредитами, их выдача остается довольно низкой.

«Это свидетельствует о не очень активном спросе на автокредиты из-за прошедшего повышения утилизационного сбора, высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили. Дополнительной причиной является сохранение низкого аппетита к риску со стороны банков на фоне политики регулятора по охлаждению кредитного рынка», — пояснил он.

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Наибольший объем автокредитов с начала года выдали в Москве (57,2 миллиарда рублей), Московской области (44,4 миллиарда рублей), Санкт-Петербурге (33,1 миллиарда рублей), Республике Татарстан (26,8 миллиарда рублей) и Краснодарском крае (25 миллиарда рублей).

Ранее Mash сообщил, что россияне, купившие машины марок Kia, Skoda, Chevrolet и Hyundai в Казахстане за период с апреля 2024 года по октябрь 2025 года, массово столкнулись с требованием доплатить утилизационный сбор к ранее оплаченному. В Федеральной таможенной службе (ФТС) России пояснили, что выводы о том, что доначисления в последнее время приобрели массовый характер не соответствуют действительности.

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