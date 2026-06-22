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18:25, 22 июня 2026Авто

Тысячи россиян получили уведомления о миллионных доплатах утильсбора за машины

Россиянам, купившим авто в Казахстане, придется доплатить до 4 миллионов рублей утильсбора
Марина Аверкина

Фото: Татьяна Меель / РИА Новости

Россияне, купившие машины марок Kia, Skoda, Chevrolet и Hyundai в Казахстане за период с апреля 2024 года по октябрь 2025 года, столкнулись с требованием доплатить утилизационный сбор к ранее оплаченному. Федеральная таможенная служба начала рассылать уведомления о доначислениях от одного до четырех миллионов рублей с учетом пеней, сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной перерасчета стало применение компенсационной формулы, которая включает не только сам утилизационный сбор, но и недоплаченные налоги и пошлины. По мнению экспертов, под новые начисления могут попасть от 30 до 50 тысяч таких автомобилей, включая приобретенные в дилерских центрах.

До настоящего момента схема выглядела так: владелец ввозил машину, уплачивал утилизационный сбор (к примеру, около 300 тысяч рублей за автомобиль с двухлитровым двигателем), получал электронный паспорт транспортного средства и регистрировал машину в России.

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По данным источника, за последние полгода тысячи водителей уже получили уведомления. Одному из них, купившему Kia Sorento и заплатившему 844 тысячи рублей утилизационного сбора, выставили требование на 1 265 000 рублей доплаты сбора и 335 тысяч — пеней.

Массовые жалобы привлекли внимание Генеральной прокуратуры. Ведомство указало, что сотрудники таможни несвоевременно выявляли случаи неполной уплаты, а теперь выставление уведомлений о доначислении ведет к росту социальной напряженности. Прокуратура предложила устранить нарушения и наказать ответственных. Но доплат, скорее всего, покупателям не избежать. Хотя суды первой инстанции часто принимают сторону автовладельцев, многие боятся судебных разбирательств из-за риска аннулирования электронного паспорта транспортного средства.

Ранее эксперты рассказали, какие самые дешевые новые кроссоверы можно купить в России. На приобретение этих пяти моделей россиянам потребуется менее двух миллионов рублей.

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