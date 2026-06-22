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14:57, 22 июня 2026Авто

Названы самые дешевые кроссоверы в России

Эксперты назвали пять новых кроссоверов, которые обойдутся дешевле двух миллионов рублей
Марина Аверкина

Фото: Mayy Contributor / Shutterstock / Fotodom

Какие самые дешевые новые кроссоверы можно купить в России, рассказали эксперты портала «Автоновости дня». На приобретение этих пяти моделей россиянам потребуется менее двух миллионов рублей.

Самый бюджетный кроссовер и самая доступная новая иномарка на российском рынке — JAC JS3. Новый китайский автомобиль 2023 года выпуска можно приобрести за 1 584 000 рублей с учетом действующей скидки по акции (250 тысяч). Автомобиль оснащен атмосферным двигателем объемом 1,6 литра мощностью 109 лошадиных сил, шестиступенчатой механической коробкой передач и передним приводом.

Стоит присмотреться к Livan X3 Pro. Это кроссовер совместного производства компаний Lifan и Geely. За машину 2023 года в самой доступной комплектации просят 1 869 900 рублей. Переднеприводный кроссовер приводит в движение 103-сильный атмосферный мотор, работающий в паре с вариатором.

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Рекомендованная розничная цена Bestune T77 стартует от 1 900 000 рублей за версию 2023 года в начальной комплектации «Люкс». Кроссовер оснащен полуторалитровым бензиновым турбомотором мощностью 160 лошадиных сил и семиступенчатым «роботом».

Единственный представитель российского автопрома в пятерке — кроссовер «Москвич 3», собранный на платформе JAC JS4. Минимальная цена на данный момент составляет 1 952 000 рублей за базовое исполнение «Стандарт Плюс Телематика». Силовая установка включает полуторалитровый турбированный двигатель мощностью 136 лошадиных сил и шестиступенчатую механическую коробку передач.

Прошлогодний бестселлер российского рынка SUV — Haval Jolion — можно приобрести за 1 999 000 рублей. Речь об автомобиле 2024 модельного года в комплектации «Комфорт» 2025 или 2026 года выпуска. Кроссовер оснащен полуторалитровым турбомотором мощностью 143 лошадиные силы, работающим в паре с шестиступенчатой механической коробкой и передним приводом.

Ранее глава совета директоров Toyota Акио Тойода раскрыл свой главный страх. Внутри компании идут споры о скорости электрификации, и Тойода чувствует себя в этой дискуссии «очень одиноким».

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