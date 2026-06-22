Глава ушедшего из России автоконцерна раскрыл свой главный страх

Акио Тойода: Производство машин должно быть чем-то большим, чем просто получение прибыли

Глава совета директоров Toyota Акио Тойода раскрыл свой главный страх. Больше всего этот влиятельный и уважаемый в автомобильной отрасли человек боится полностью электромобильного будущего, пишет Carscoops.

«Все переходят на электромобили, и это меня пугает больше всего», — заявил он. По его словам, три-четыре года назад он был едва ли не единственным, кто открыто говорил о своей привязанности к запаху, звуку и конструкции двигателей внутреннего сгорания и о необходимости сохранить рабочие места на предприятиях, выпускающих автомобили с ДВС и моторы. Сегодня даже внутри самой Toyota идут споры о скорости электрификации, и Тойода чувствует себя в этой дискуссии «очень одиноким».

Автомобиль он назвал своей любимой игрушкой и добавил, что хочет создавать машины, которые хотел бы иметь в собственном гараже. «Если мне придется производить только автомобили с нулевым выбросом углерода, это не будет для меня интересно», — отметил он. При этом Тойода подчеркнул, что и погоня исключительно за высокой прибылью бессмысленна: создание автомобилей должно значить гораздо больше, чем просто достижение финансовых результатов.

Несмотря на давление рынка, Toyota продолжает развивать широкий спектр силовых агрегатов, от машин на водородных топливных элементах до экспериментов с двигателями внутреннего сгорания, работающими на водороде. Вдобавок, по информации инсайдеров, следующее поколение хот-хэтча Yaris GR (Gazoo Racing) превратится в мощный гибрид. Он объединит новый двухлитровый турбированный четырехцилиндровый мотор, компактный аккумуляторный блок и электродвигатель, а суммарная мощность его может достичь 394 лошадиных сил.

Для тех, кто, как Тойода, не готов расставаться с чистым звуком мотора, компания готовит купе GR GT с четырехлитровым V-образным восьмицилиндровым двигателем, оснащенным двумя турбокомпрессорами, полностью лишенным гибридных компонентов. Кроме того, в разработке находятся и более доступные спортивные модели: преемник MR2 и возрожденная Celica.

Ранее российские дилеры назвали самые востребованные марки китайских машин. Отмечается, что на рынке сформировался дефицит отдельных моделей на фоне роста продаж, зафиксированного в минувшем мае.