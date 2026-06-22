РИА Новости: Лидерами автомобильных продаж в России стали Belgee, Haval и Exeed

Российские дилеры назвали самые востребованные марки китайских машин. Отмечается, что на рынке сформировался дефицит отдельных моделей на фоне роста продаж, зафиксированного в минувшем мае. Специалисты ГК «Автодом» связали ситуацию с высоким интересом покупателей и ожидаемым двукратным сокращением импорта в текущем году, пишет РИА Новости.

По данным компании, в этот список попали Haval H3 и M6, новый Changan UNI-V, а также Exeed VX и RX. Ограниченное предложение отмечается по Geely Atlas, Jetour T2, Tenet T4L, Changan Uni-S и Voyah Dream.

Директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов отметил, что бренд Belgee с начала года входит в число лидеров потребительского спроса, что закономерно с учетом выгодного баланса цены и надежности. По словам Блинова, на модели Exeed VX и RX сохраняется повышенный спрос, однако машин на привлекательных финансовых условиях остались буквально последние партии. Похожая ситуация складывается с популярными версиями Haval H3 и Haval M6 на «механике», а также новым Changan UNI-V.

Директор по продажам новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов выделил три группы китайских марок, формирующих основной объем реализации. В первую входят автомобили концерна Great Wall: массовые Haval City и Haval Pro, а также нишевый Tank. Вторая группа — это Geely и Belgee, совместно продающие более 10 тысяч машин ежемесячно. Третья объединяет бренды Chery Group и «АГР», включая Tenet, Omoda, Jaecoo, Jeland и Exeed. По словам эксперта, именно на эти три группы приходится около 70 процентов продаж китайских автомобилей в стране.

Иванов подчеркнул, что системной нехватки машин на рынке нет. Однако точечный дефицит возникает там, где реальный интерес клиентов превосходит изначальные планы по производству или ввозу. Подобная ситуация сложилась, например, с Evolute i-Space. Спрос на эту модель оказался значительно выше рыночных прогнозов, и выпуск не сразу смог подстроиться под возросший интерес, объяснил эксперт.

Ранее россиянам назвали модели, с которыми Kia может вернуться на рынок. По словам генерального директора компании Frank Auto Ирины Франк, речь идет об автомобилях Picanto, K4, K8, Seltos, Sportage и Sorento.