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16:40, 19 июня 2026Авто

Ушедший из России автопроизводитель нашел возможность вернуться в страну

Эксперт Франк назвала, какие модели Kia могут появиться в России при возвращении бренда
Марина Аверкина

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Разговоры о возвращении глобальных автомобильных марок на рынок России волнообразно циркулируют в обществе несколько лет. Нынешней весной появились очередные слухи о намерении южнокорейской Kia все-таки появиться на российском рынке. Генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк прокомментировала перспективу возвращения популярной среди россиян марки порталу «АвтоВзгляд».

По словам эксперта, действительно этой весной представители производителя провели закрытую встречу с бывшими дилерами. На ней было объявлено о планах вновь выйти на российский рынок с шестью моделями: Picanto, K4, K8, Seltos, Sportage и Sorento. Речь идет о поставках с казахстанского завода бренда и из Китая. Причем в планах продаж Kia Motors до 2030 года уже фигурирует и Россия.

Что касается цен на предполагаемые к поставке машины, то их диапазон составляет от 1,5 миллиона рублей за Picanto до почти семи миллионов рублей за Sorento. Таким образом, Kia можно назвать основным кандидатом на ближайшее полноценное возвращение. Но Франк подчеркнула: пока это планы, которые еще нужно реализовать.

Она напомнила, что представительства Hyundai и Kia в России все это время продолжают работу в ограниченном режиме — поддерживают техническое обслуживание и снабжают рынок запасными частями.

Ранее президент и генеральный директор японского концерна Toyota Кента Кон заявил о намерении значительно сократить разросшуюся продуктовую линейку. По его словам, постоянное увеличение спецификаций и вариантов ведет к неоправданному росту затрат.

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