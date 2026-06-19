Глава ушедшего из России автоконцерна объявил о значительном сокращении модельного ряда

Модели Lexus LF‑ZC, Mirai, Crown японской Toyota навсегда исчезнут из продажи

Президент и генеральный директор японского концерна Toyota Кента Кон заявил о намерении значительно сократить разросшуюся продуктовую линейку и сделать производителя более эффективным и прибыльным, пишет Carscoops.

По его словам, постоянное разрастание спецификаций и вариантов ведет к неоправданному росту затрат. Признавая ценность выбора, Кон подчеркнул, что настало время тщательно оценить те направления, которые не приносят денег. Это часть масштабного анализа, в ходе которого рассматриваются все возможные решения.

За последние годы ассортимент Toyota стал действительно обширным, а число доступных модификаций поражает. Только внедорожник 4Runner насчитывает 12 комплектаций, а кроссовер Grand Highlander — 10. В мае 2026 года, после заявления о модернизации производства, компания отказалась от выпуска серийного электрического седана Lexus LF‑ZC. Ожидалось, что модель появится в 2027 году, однако проект закрыли по нескольким причинам, включая прогнозируемый слабый спрос.

Модели, оказавшиеся в зоне риска, пока не названы. Источник предположил, что потенциальным кандидатом может стать водородный седан Mirai. За весь прошлый год в США было продано всего 210 машин. Модель Crown также не прижилась на рынке: продажи по итогам года рухнули более чем на 37 процентов, до 12 309 единиц.

Кроме того, при ежегодных продажах пикапа Tundra на уровне примерно 150 тысяч единиц количество версий выглядит избыточным. Покупателю доступны сразу десять комплектаций и несколько вариантов кузова и кабины.

Ранее россиянам назвали самые выгодные для ввоза из Киргизии машины. Речь о трех популярных кроссоверах, стоимость которых не превышает четырех миллионов рублей.